В турецком Мармарисе горел туристический катер

Сегодня у побережья залива Амазонка в турецком курортном Мармарисе горело небольшое прогулочное судно, на борту которого большей частью находились иностранные туристы, пишет турецкое информационное агентство DHA.
Пожар охватил двадцатиметровое деревянное судно примерно в 16:00 (совпадает с мск).
"На судне возникла паника, часть иностранных туристов бросилась с горящего судна в воду, другую часть спасли экипажи находившихся рядом лодок, яхт и катеров береговой охраны"
- DHA
Всего из горящего катера были эвакуированы 39 человек, однако не обошлось без пострадавших четырех человека с ожогами доставили на берег, затем они были отправлены в городскую больницу на прибывших по вызову каретах скорой помощи.
Катер впоследствии был потушен сотрудниками береговой охраны.
Туристы из каких стран совершали прогулку на катере, агентство не сообщает.