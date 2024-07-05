В турецком Мармарисе горел туристический катер

Сегодня днем у побережья залива Амазонка в турецком курортном Мармарисе по неясным пока причинам вспыхнул туристический катер, на помощь туристам вовремя пришли силы береговой охраны и местные жители на лодках.

Сегодня у побережья залива Амазонка в турецком курортном Мармарисе горело небольшое прогулочное судно, на борту которого большей частью находились иностранные туристы, пишет турецкое информационное агентство DHA.

Пожар охватил двадцатиметровое деревянное судно примерно в 16:00 (совпадает с мск).

"На судне возникла паника, часть иностранных туристов бросилась с горящего судна в воду, другую часть спасли экипажи находившихся рядом лодок, яхт и катеров береговой охраны"

- DHA

Всего из горящего катера были эвакуированы 39 человек, однако не обошлось без пострадавших четырех человека с ожогами доставили на берег, затем они были отправлены в городскую больницу на прибывших по вызову каретах скорой помощи.

Катер впоследствии был потушен сотрудниками береговой охраны.

Туристы из каких стран совершали прогулку на катере, агентство не сообщает.