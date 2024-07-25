В Турции рухнул в воду пожарный вертолет спасателей

В турецкой провинции Адана потерпел крушение тушивший лесные пожары вертолет – при наборе воды в резервуар пилот не смог удержать машину над поверхностью воды, и она рухнула в озеро, экипажу удалось спастись.

Сегодня в турецкой провинции Адана потерпел крушение тушивший лесной пожар вертолет: винтокрылая машина рухнула в озеро, когда ее экипаж набирал воду в резервуар для пожаротушения, сообщил губернатор провинции Явуз Кешгер.

"Вертолет упал в озеро в районе Кызларсекиси, когда набирал воду для тушения лесных пожаров. Пятеро членов экипажа спаслись, но вертолет затонул"

- Явуз Кешгер

Всех членов экипажа оперативно спасли из воды коллеги, которые оперативно прибыли по вызову – никто из них не пострадал, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Теперь спасателям предстоит извлечь вертолет из воды и оценить его состояние, спасательная операция уже началась.