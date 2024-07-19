Турция станет центром высоких технологий

Турция берет курс на инвестиции в высокие технологии – программа, которая завтра, 26 июля, будет представлена в Культурном центре имени Ататюрка в Стамбуле, превратит страну в глобальный центр в области высоких технологий.
"Мы создадим новую систему стимулирования инвестиций, которая принесет зеленую трансформацию, цифровую трансформацию, высокую добавленную стоимость и преобразование местной динамики регионов в экономическую ценность. Мы объявим об этом с помощью новой Программы стимулирования высоких технологий, о которой наш президент объявит всему миру. Это привлечет внимание инвесторов на мировом уровне"
- министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр
Министр выступит на церемонии открытия мероприятия – он расскажет о глобальных инвестициях в Турцию, которая в рамках программы намерена увеличить свои производственные возможности, в частности в разработке и производстве аккумуляторных и сенсорных технологий, пишет турецкое информационное агентство Anadolu.
Ожидается, что в презентации новой программы примет участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.