АЭС "Аккую" готовят к пусконаладочным работам

На первом энергоблоке строящейся в Турции АЭС "Аккую" начали монтировать "мозг" его реактора – системы контроля и управления, вслед за установкой которых начнутся пусконаладочные работы.

Специалисты начали монтаж оборудования систем контроля и управления реакторной установкой на первом блоке строящейся в Турции АЭС "Аккую", которое было изготовлено под контролем специалистов АО "Росатом Автоматизированные системы управления", сообщила госкорпорация "Росатом".

"В здании реактора уже установлены первые 11 единиц оборудования, следующий этап – монтаж вертикального стенда, необходимого для проведения пусконаладочных работ перед пуском энергоблока, а затем – оборудования исполнительной части системы управления и защиты реактора. Также в состав СКУ реакторной установки входят подсистемы диагностики и мониторинга, отвечающие в том числе за внутриреакторный контроль и контроль нейтронного потока"

- "Росатом

Новое оборудование будет принимать и обрабатывать информацию от датчиков реактора, предоставляя операторам полную картину его работы и тем самым обеспечивая безопасность его работы, рассказал технический директор направления автоматических систем управления технологическими процессами компании "Росатом Автоматизированные системы управления" Дмитрий Димашов.

Напомним, ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на форуме ПМЭВ заявил, что физический запуск первого энергетического блока АЭС "Аккую" планируется провести в 2025 году.