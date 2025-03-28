Вестник Кавказа

Мирзоян обсудил Азербайджан со спецпредставителем НАТО в Анталье

Мирзоян обсудил Азербайджан со спецпредставителем НАТО в Анталье
© Фото: МИД Армении
В рамках Дипломатического форума в Анталье состоялась встреча главы армянского МИД Мирзояна и спецпредставителя НАТО Коломиной. Они обсудили Азербайджан и основы сотрудничества Еревана и Североатлантического альянса.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился со Специальным представителем НАТО по южному соседству Хавьером Коломиной в рамках Дипломатического форума в Анталье, поделился армянский министр в своих социальных сетях.

Арарат Мирзоян обсудил с Коломиной отношения с Азербайджаном.

"Подчеркнул важную веху, достигнутую в процессе нормализации отношений с Азербайджаном - завершение текста мирного договора и позицию Армению по его подписанию"

- Арарт Мирзоян

Также он передал, что встреча позволила коснуться основ сотрудничества Армении и НАТО.

Накануне Арарат Мирзоян встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым на форуме в Турции. Стороны обсудили процесс нормализации отношений двух стран и другие двухсторонние вопросы.

Кроме того, армянский премьер переговорил с главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом. Детали их встречи не раскрывались.

Напомним, что Дипломатический форум в Анталье проходит с 11 по 13 апреля. Его главная тема – "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1035 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Главы МИД Армении и Турции проводят встречу в Анталье

Главы МИД Армении и Турции проводят встречу в Анталье

Главы МИД Азербайджана и Армении провели встречу в Анталье

Главы МИД Азербайджана и Армении провели встречу в Анталье

Возможности расширения сотрудничества обсудили Ереван и Лондон

Возможности расширения сотрудничества обсудили Ереван и Лондон

IV Анталийский дипломатический форум проходит в Турции

IV Анталийский дипломатический форум проходит в Турции

Нормализацию отношений обсудили замглавы МИД Армении и Турции

Нормализацию отношений обсудили замглавы МИД Армении и Турции

Глава МИД Армении посетит Турцию

Глава МИД Армении посетит Турцию

Нового постпреда в ООН выбрали в Армении

Нового постпреда в ООН выбрали в Армении

Пашинян уволил замглавы МИД Армении

Пашинян уволил замглавы МИД Армении

Россия и Армения поздравили друг друга с годовщиной отношений

Россия и Армения поздравили друг друга с годовщиной отношений

Дни Казахстана пройдут в Армении

Дни Казахстана пройдут в Армении

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы