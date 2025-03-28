Мирзоян обсудил Азербайджан со спецпредставителем НАТО в Анталье

В рамках Дипломатического форума в Анталье состоялась встреча главы армянского МИД Мирзояна и спецпредставителя НАТО Коломиной. Они обсудили Азербайджан и основы сотрудничества Еревана и Североатлантического альянса.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился со Специальным представителем НАТО по южному соседству Хавьером Коломиной в рамках Дипломатического форума в Анталье, поделился армянский министр в своих социальных сетях.

Арарат Мирзоян обсудил с Коломиной отношения с Азербайджаном.

"Подчеркнул важную веху, достигнутую в процессе нормализации отношений с Азербайджаном - завершение текста мирного договора и позицию Армению по его подписанию"

- Арарт Мирзоян

Также он передал, что встреча позволила коснуться основ сотрудничества Армении и НАТО.

Накануне Арарат Мирзоян встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым на форуме в Турции. Стороны обсудили процесс нормализации отношений двух стран и другие двухсторонние вопросы.

Кроме того, армянский премьер переговорил с главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом. Детали их встречи не раскрывались.

Напомним, что Дипломатический форум в Анталье проходит с 11 по 13 апреля. Его главная тема – "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".