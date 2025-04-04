Фидан высоко оценил помощь Азербайджана в восстановлении Сирии

Анкара высоко оценивает поддержку Баку в восстановлении Сирии, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, отвечая на вопросы журналистов на церемонии закрытия IV Дипломатического форума в Анталье.
Азербайджан оказывает помощь Сирии в различных сферах – безопасности, инфраструктуры и экономики в целом, передал турецкий министр.
"Любая поддержка, оказываемая Азербайджаном, очень ценна для нас. Мы приветствуем инициативы, предпринимаемые в этом вопросе"
- Хакан Фидан
Он подчеркнул, что Турцию и Азербайджан связывают не только братские отношения, но и профессиональное сотрудничество на уровне госструктур.
Напомним, что после падения режима сирийского президента Башара Асада Азербайджан направил в Алеппо гуманитарную помощь и возобновил работу посольства в Дамаске.