Фидан высоко оценил помощь Азербайджана в восстановлении Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан высоко оценил поддержку Азербайджана в восстановлении Сирии. С его слов, Анкара поддерживает любые инициативы в этом направлении.

Анкара высоко оценивает поддержку Баку в восстановлении Сирии, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, отвечая на вопросы журналистов на церемонии закрытия IV Дипломатического форума в Анталье.

Азербайджан оказывает помощь Сирии в различных сферах – безопасности, инфраструктуры и экономики в целом, передал турецкий министр.

"Любая поддержка, оказываемая Азербайджаном, очень ценна для нас. Мы приветствуем инициативы, предпринимаемые в этом вопросе"

- Хакан Фидан

Он подчеркнул, что Турцию и Азербайджан связывают не только братские отношения, но и профессиональное сотрудничество на уровне госструктур.

Напомним, что после падения режима сирийского президента Башара Асада Азербайджан направил в Алеппо гуманитарную помощь и возобновил работу посольства в Дамаске.