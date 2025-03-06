Вестник Кавказа

В японской Осаке открылась Expo 2025

В японской Осаке открылась Expo 2025
© Фото: Фонд Гейдара Алиева
В японском городе Осака сегодня торжественно открылась всемирная выставка Osaka, Kansai Expo 2025, она проходит под названием "Проектирование будущего общества для наших жизней".

Сегодня в японской Осаке заработала всемирная выставка Osaka, Kansai Expo 2025 – в ее официальном открытии Expo 2025 приняли участие император Японии Нарухито, премьер-министр Сигэру Исиба, генеральный секретарь Международного бюро выставок Дмитрий Керкенцес, а также высокопоставленные гости из стран-участниц.

В рамках мероприятия также открылся национальный павильон Азербайджана, который был создан при организационной поддержке Центра Гейдара Алиева, сообщает Trend.

С первых минут работы выставки азербайджанский павильон вызвал большой интерес у публики – оригинальное сооружение установлено в разделе "Связывая жизни", а его экспозиция посвящена теме "Семь мостов к устойчивому развитию".

Выбрана такая тема неслучайно: вся концепция павильона Азербайджана выстроена по мотивам поэмы "Семь красавиц" выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, а его экспозиции – это иллюстрации к жизни современного Азербайджана – его устойчивое развитие, его богатое культурное наследие, его современная архитектура и прогресс, а также его открытость к диалогу.

Привлекает жителей Страны восходящего солнца и сам дизайн фасада трехэтажного павильона – в нем преобладают национальные мотивы, созданные из ажурных легких конструкций, отражающие мастерство и искусство азербайджанских умельцев.

Этому соответствуют и внутренние экспозиции, отражающие культурное разнообразие, культурное наследие, традиционное искусство, архитектурные жемчужины страны, ее нынешнее развитие, ее природные ресурсы, а также спорт и туризм.

В целом Expo 2025 – это 165 стран и 7 международных организаций, раскинувшихся на площади более чем 155 га. Проработает выставка до 13 октября, ожидается, что ее посетят 28 млн гостей.

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