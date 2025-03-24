Вестник Кавказа

Expo 2025 в Осаке: что это, когда будет и кто участвует?

Рина Фельдман
Expo 2025 в Осаке: что это, когда будет и кто участвует?
© Фото: expovisitors.expo2025.or.jp
Завтра, 13 апреля, в Осаке начнется Всемирная выставка World Expo 2025. Мероприятие, которое задает тренды и направления развития в таких сферах как искусство, архитектура, мода, технологии и качество жизни, объединяя разные страны и культуры, проводится уже более 170 лет.  Рассказываем, что такое Экспо-2025, кто в ней участвует и чему она посвящена.
© Фото: expovisitors.expo2025.or.jp

Что такое Всемирная выставка? 

Всемирная выставка (World Expo) - это мероприятие, участвуя в котором страны показывают миру свои достижения и успехи. На международных Экспо каждое государство создаёт свой павильон, демонстрируя собственную культуру, искусство, технологии, изобретения, а также обозначая важные проблемы, нуждающиеся в решении. Экспо, задавшее тенденцию на подобные мероприятия, стала Всемирная выставка в Лондоне 1851 года, в которой участвовали более 20 государств и посетили 6,5 миллионов человек. 

© Фото: expovisitors.expo2025.or.jp

Где пройдет выставка Expo 2025?

Выставка Expo 2025 пройдёт в Осаке, в районе Кансай, на искусственном острове Юмесима в Осакском заливе с 13 апреля по 13 октября 2025 года. Осака была отобрана в качестве места проведения Экспо-2025 в ноябре 2018 года. Среди других кандидатов были российский Екатеринбург и азербайджанский Баку. Всемирная выставка в Осаке состоится уже второй раз. На Экспо в 1970м году был показан первый в истории мобильный телефон. 

© Фото: expovisitors.expo2025.or.jp

Чему посвящена Всемирная выставка в Японии?

Тема Expo 2025 - ”Создание будущего общества для нашей жизни”. Три подтемы предстоящей Всемирной выставки в Японии: 

  • спасение жизней
  • расширение прав и возможностей 
  • объединение людей 
© Фото: expovisitors.expo2025.or.jp

Выставка в Японии заявлена как своего рода лаборатория для 8 миллиардов людей, живущих на планете, где они смогут принять участие в создании будущего общества. Среди задач Выставки - внести вклад в достижение целей устойчивого развития ООН и создание японского Общества 5.0, с экономикой, ориентированной на людей. За полгода, которые будет длиться выставка, организаторы запланировали множество мероприятий, как в оффлайн, так и в онлайн-формате. 

Что такое Большое кольцо? 

У каждой Экспо есть свой символ. Эйфелева башня, например, была создана ко Всемирной выставке в Париже в 1889 году, а для Лондонской выставки 1851 года был построен целый Хрустальный дворец. Символ Экспо-2025 в Осаке - Большое кольцо (Grand Ring). 

© Фото: expovisitors.expo2025.or.jp

Большое крытое кольцо представляет собой деревянную конструкцию окружностью в два километра, расположенную в центре Выставки. Большое кольцо охватывает площадь в 60 тысяч квадратных метров, а его высота варьируется от 12 до 22 метров. Внутренний диаметр кольца - 615 метров. Создано Большое кольцо было с помощью современных методов строительства и стиля нуки со столярными соединениями без гвоздей, как в традиционных воротах-ториях в синтоистских святилищах. Проходя через крытое Большое кольцо, посетители смогут попасть на разные площадки Выставки. 

© Фото: expovisitors.expo2025.or.jp

Кто будет участвовать в Expo-2025?

На Всемирной выставке в Осаке официально будут принимать участие более 50 стран. К мероприятию, которое начнётся 13 апреля, было создано 38 павильонов. Россия в Expo-2025 представлена не будет: страна отменила своё участие в начале 2024 года. Среди официальных участников японской Всемирной выставки: 

  • Азербайджан 
  • Бахрейн 
  • Китай 
  • Южная Корея
  • Кувейт 
  • Оман 
  • Турция
  • Туркменистан 
  • ОАЭ 
  • Узбекистан
  • Саудовская 
  • США 
  • ЕС 
  • Сингапур
  • Катар

Павильон Азербайджана на Экспо-2025 представляет собой 7 ярок, символизирующих 7 мостов устойчивого развития и являющихся отсылкой к классической поэме Низами Гянджеви ”Семь красавиц”. 

© Фото: expovisitors.expo2025.or.jp

Сколько стоят билеты на Expo-2025?

Ожидается, что Всемирную выставку в Японии посетят как минимум 28 млн человек. В настоящее время было продано почти 9 млн билетов.  Чтобы попасть на Экспо-2025, нужно заплатить: 

  • 2300 рублей в день открытия 13 апреля
  • за один визит на выставку до 18 июля - 2890 рублей 
  • за сезонный пропуск с неограниченным количеством посещений - 17500 рублей 
  • за пропуск в летние месяцы с неограниченным количеством посещений - 7000 рублей. 

Стоимость билета для гостей с ограниченными возможностями - 2100 рублей. 

Детские билеты и пропуски на 40% дешевле взрослых. 

Что будет с островом Юмесима после Экспо-2025?

После завершения Всемирной выставки в Осаке на острове Юмесима будет построен курорт с первым в Японии казино стоимостью почти в $ 7 млрд.  Строительство планируется завершить к 2030му году. 

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