Азербайджан напомнил Армении о новой Конституции и роспуске МГ ОБСЕ

Создание новой Конституции Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ – требования Азербайджана, без выполнения которых заключение мира с Арменией невозможно. Об этом напомнил глава МИД АР Джейхун Байрамов.

После того, как Азербайджан восстановил свой суверенитет, появилась возможность нормализации отношений с Арменией и установления прочного мира на Южном Кавказе, заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов в интервью изданию Anadolu.

С его слов, именно Баку стал инициатором заключения мирного договора, однако Ереван игнорировал его призыв около года.

"Армении были представлены пять основных пунктов мирного соглашения в первые месяцы 2022 года, а в октябре того же года начались обсуждения между двумя странами. Первый проект мирного соглашения также был составлен азербайджанской стороной"

- Джейхун Байрамов

Переговоры двух стран длились около 2,5 лет, примерно месяц назад стороны достигли соглашения по тексту мирного договора. После этого Баку осведомил официальный Ереван и заинтересованные структуры о ряде вопросов, которые также должны быть решены.

Одно из ключевых требований – исключение из текущей Конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану. Пока этого не будет сделано, подписание мирного соглашения невозможно, подчеркнул Байрамов.

Еще одно условие связано с роспуском Минской группы ОБСЕ, созданной для решения конфликта еще в 1990-е годы.

"Минская группа ОБСЕ не достигла никаких результатов за 30 лет. Карабахский вопрос уже решен, и эти территории являются частью Азербайджана. Армения также это признала. В такой ситуации постоянные усилия Армении по продолжению деятельности Минской группы вызывают у нас вопросы. Мы настойчиво требуем роспуска Минской группы"

- Джейхун Байрамов