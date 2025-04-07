Вестник Кавказа

Турция и Ирак обсуждают вопросы безопасности

Турция и Ирак обсуждают вопросы безопасности
© Фото: МИД Турции
В Анталье на полях 4-го Дипломатического форума проходит 5-е заседание Механизма безопасности высокого уровня Турция-Ирак, в ходе которого главы МИД двух стран обсуждают дополнительные шаги в этом направлении.

Сегодня на полях 4-го Дипломатического форума в Анталье проходит пятая встреча в рамках Механизма безопасности высокого уровня Турция-Ирак, сообщили в турецком МИД.

Во встрече принимают участие делегации двух стран, которые возглавляют министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его иракский коллега Фуад Хусейн. В состав делегаций входят представители министерств иностранных дел, оборонных ведомств и разведывательных служб двух стран, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Стороны обсуждают дополнительные шаги налаженного взаимопонимания между Турцией и Ираком в области безопасности, в частности в борьбе с террористической организацией РПК и террористической организацией FETO с ее так называемыми "школами".

Также участники встречи рассматривают возможности для совершенствования координации и сотрудничества между двумя странами, особенно в свете текущих событий в Сирии.

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