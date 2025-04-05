Вестник Кавказа

Эрдоган хочет посетить Сирию – МИД Турции

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Глава внешнеполитического ведомства Турции Фидан заявил о намерении президента страны Эрдогана посетить Дамаск. Ранее турецкий лидер встретился с сирийским коллегой аш-Шараа в Анталье.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сирию. Он сделает это при подходящих условиях, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по случаю завершения Дипломатического форума в Анталье.

"У президента есть такое желание. Мы работаем над подготовкой визита и его датой. Как только будут подходящие условия, он состоится"

- Хакан Фидан

Ранее о намерении Эрдогана посетить Дамаск говорили местные и зарубежные СМИ. По их данным, его визит может произойти в конце апреля или начале мая.

Напомним, что в ходе Дипломатического форума в Анталье Эрдоган встретился с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили ситуацию в Арабской Республике, ее восстановление и сотрудничество двух стран.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
655 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Фидан высоко оценил помощь Азербайджана в восстановлении Сирии

Фидан высоко оценил помощь Азербайджана в восстановлении Сирии

Эрдоган обсудил с Ахмедом аш-Шараа ситуацию в Сирии

Эрдоган обсудил с Ахмедом аш-Шараа ситуацию в Сирии

Президент Азербайджана встретился с Ахмедом аш-Шараа

Президент Азербайджана встретился с Ахмедом аш-Шараа

Израиль и Турция продолжат переговоры по Сирии – СМИ

Израиль и Турция продолжат переговоры по Сирии – СМИ

Турция хочет избежать конфликта с Израилем в Сирии

Турция хочет избежать конфликта с Израилем в Сирии

Тель-Авив подтвердил прямые переговоры с Анкарой в Баку

Тель-Авив подтвердил прямые переговоры с Анкарой в Баку

Почему США и Иран враги?

Почему США и Иран враги?

Израиль готов помешать Турции создать базы в Сирии

Израиль готов помешать Турции создать базы в Сирии

Сирийский посол покинул Россию

Сирийский посол покинул Россию

ЦАХАЛ сожгла бронетехнику в Сирии и начала уникальную операцию в Газе

ЦАХАЛ сожгла бронетехнику в Сирии и начала уникальную операцию в Газе

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы