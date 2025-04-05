Эрдоган хочет посетить Сирию – МИД Турции

Глава внешнеполитического ведомства Турции Фидан заявил о намерении президента страны Эрдогана посетить Дамаск. Ранее турецкий лидер встретился с сирийским коллегой аш-Шараа в Анталье.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сирию. Он сделает это при подходящих условиях, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по случаю завершения Дипломатического форума в Анталье.

"У президента есть такое желание. Мы работаем над подготовкой визита и его датой. Как только будут подходящие условия, он состоится"

- Хакан Фидан

Ранее о намерении Эрдогана посетить Дамаск говорили местные и зарубежные СМИ. По их данным, его визит может произойти в конце апреля или начале мая.

Напомним, что в ходе Дипломатического форума в Анталье Эрдоган встретился с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили ситуацию в Арабской Республике, ее восстановление и сотрудничество двух стран.