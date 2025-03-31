"Кавказские греки". Кто такие понтийцы и как они попали на российский Юг?

Мария Карагезова

Немногие знают, что в России живут десятки тысяч греков, и большинство из них относят себя к понтийским грекам. Они говорят на родном языке, глубоко чтят свои традиции и культуру. Кто такие понтийские греки и как они оказались в России?

Согласно переписи 2020 года, в России проживают около 54 тыс греков. Из них больше 24 тыс – в Ставропольском крае, а свыше 13 тыс – в Краснодарском. Очевидно, что далеко не все греки России попали в официальную статистику, но даже такие цифры удивляют многих россиян. Само присутствие крупных греческих диаспор в городах России вызывает вопросы: кто такие понтийские греки и как Россия стала для них домом?

Кто такие понтийцы?

Большинство греков, проживающих в России, на вопрос о национальной принадлежности, скорее всего, ответят так: "понтийский грек". Понтийцы и эллины – греки с разной историей. Чтобы понять, кто такие понтийцы, нужно погрузиться в историю Малой Азии, где греки-ионийцы из Мелета жили с VIII века до н.э. Слово "понтиец" происходит от названия Черного моря – Понт Эвксинский.

© Фото: из личного архива Марии Карагезовой

Государство понтийцев трансформировалось не раз. У побережья Черного моря существовало Понтийское царство, на следующем этапе Понт стал частью Римской империи, а еще позже государство стало называться Трапезундской империей. Спустя несколько лет после падения Константинополя под властью османов оказался и Трапезунд.

В современной Турции город Трапезунд носит название Трабзон. В районе сохранились свидетельства греческого присутствия. Одно из самых ярких напоминаний о прошлом – христианский монастырь Панагия Сумела.

Отношения с турками в регионе периодически обострялись, поэтому крупных волн переселения понтийцев было несколько. По оценкам греческих историков, к 1923 году на территории Понта при власти османов погибло около 300 тыс человек. Понтийцы называют произошедшее на северо-востоке Малой Азии геноцидом, но официально он признан лишь в нескольких странах мира.

Переселение понтийцев

После греко-турецкой войны 1919-1922 годов сотни тысяч понтийцев были вынуждены бежать в Грецию и на российский Кавказ. Но понтийцы переехали в Российскую Империю и Грецию не одномоментно.

К примеру, если говорить о Северном Кавказе, часть беженцев оказались в Ставропольской губернии еще в XIX веке. В те же 1830-40-ые годы часть понтийцев переселилась в грузинские села, большинство – в Цалкский, Дманисский, Тетрицкаройский и Марнеульский районы. Территория пустовала, поэтому российские власти после подписания мирного договора с Турцией в 1829 году решили расселить понтийцев на юге Империи. Так Грузия для греков стала домом. Отсюда известные самоназвания некоторых понтийцев - "цалкинский грек" или "грузинский грек".

© Фото: из личного архива Марии Карагезовой

О том, что населенные пункты основали греки-переселенцы с территории Понта, говорят понтийские названия сел в Грузии (некоторые из них сегодня переименованы). К примеру, село Санта в Цалкском районе – родина известного понтийца, бизнесмена Ивана Саввиди. Санта – это название высокогорного села в Трапезунде, откуда предки Ивана Саввиди были вынуждены бежать. На землях Российской Империи греки возводили населенные пункты с нуля: строили дома, школы и, конечно, храмы.

Интересный пример переселения — греческий поселок Санамер. Его жители были вынуждены покинуть свои дома сначала в XIX веке на территории Понта, а потом и в Грузии из-за потопа при строительстве гидроэлектростанции. Переселившись на Ставрополье, греки Цалки, понтийцы из Санамера, основали поселок Тельман, который переименовали в Санамер в 1999 году. Он находится возле города Ессентуки, это уже третий Санамер в истории. И там по-прежнему проживают греки.

Что касается Ставрополья, массово понтийцы перебрались в регион в 1930-е годы. При этом многие остались на грузинской земле до распада СССР. Согласно данным переписи населения 1979 года, которые приводит Московское общество греков, в Цалкском районе проживало всего около 50 тыс человек, из них 62% - греки. В 90-е "грузинские греки" снова массово покидали Цалку: уезжали в Россию, в Грецию и на Кипр.

Греки Грузии по сей день активно поддерживают почти безлюдные села предков. Каждое лето из России и Греции тысячи понтийцев съезжаются в свои села. Это происходит в основном в большие православные праздники, которые греки стремятся отметить на территории построенных их дедами и прадедами храмов. Некоторые понтийцы восстановили свои дома в грузинских селах и периодически приезжают на отдых. Цалкский район привлекает даже иностранных туристов: это место с богатой природой, горными пейзажами, чистым воздухом и интересной историей.

© Фото: из личного архива Марии Карагезовой

Понтийские греки и грузины остаются в дружественных отношениях. Многие греки, выходцы из сельских районов Грузии, получили хорошее образование и построили карьеру в Тбилиси. Так что после перестройки уехали не все, в городе и сегодня проживают тысячи понтийцев.

Греческий след

В истории Российской Империи и Советского Союза немало выдающихся греков – художников, купцов, дипломатов, предпринимателей, чиновников.

Что касается современной России, наверное, самый популярный понтиец – вышеупомянутый Иван Саввиди, бизнесмен и общественный деятель с активами в России и Греции. Саввиди удостоен государственных наград за вклад в экономическое развитие Ростова-на-Дону, за трудовые успехи и укрепление российской государственности.

На самом деле, примеров, когда понтийцы в современной России внесли ощутимый вклад в развитие региона проживания, много. Возвращаясь к курортам Кавказских Минеральных Вод, стоит вспомнить период восстановления экономики городов после 90-х годов. Греки в Ессентуках реконструировали и построили десятки санаториев и отелей. Семьи понтийских греков сегодня владеют сотнями востребованных у туристов ресторанов, магазинов и других объектов.

Известный на всю страну пятигорский рынок с некогда огромным ассортиментом товаров из Турции и Азербайджана – тоже отчасти результат активной экономической деятельности греков Старополья. Список можно продолжить запуском предприятия по розливу целебной минеральной воды, открытием детских спортивных секций и многим другим.

В туристические программы города Ессентуки и всероссийские паломнические туры сегодня входит Храмовый комплекс Петра и Павла, построенный на частные средства понтийцев, точнее - семьи Алексовых. В целом за последние 20-30 лет греки в Ставропольском крае построили сотни православных храмов.

Греки Ставрополья заметны и в культурной сфере региона. Выступления воспитанников греческих культурных центров стали постоянной частью городских и районных праздничных программ. Танцевальные ансамбли, основанные понтийскими греками в регионе, ездят с гастролями по всей России, выступают в странах Европы. В Предгорном округе Ставропольского края больше 30 лет свое мастерство игры на понтийской лире ученикам передает Илья Петанов, известный в России, Греции и на Кипре лирист, автор и исполнитель понтийских песен. Илья Петанов вырос в греческом селе Дубовая балка, жители которого – те самые переселенцы XIX века.

© Фото: из личного архива Марии Карагезовой

Ежегодно в Ессентуках заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис, который вырос на курорте, проводит кинофестиваль "Хрустальный источник". На неделю город погружается в праздник искусства — с красной дорожкой, артистами, мастер-классами и открытыми кинопоказами.

© Фото: из личного архива Марии Карагезовой

Язык понтийских греков

Греки-понтийцы на Северном Кавказе, как правило, помимо русского языка, говорят на понтийском диалекте греческого или на северо-восточном диалекте турецкого. По мнению лингвистов, изначально, на первом этапе переселения в Россию в XIX веке, почти все понтийцы были двуязычными. Так сложилось исторически: на территории Понта жители говорили на греческом между собой, а на турецком – с представителями власти.

Сегодня старшее поколение понтийцев на юге России в большинстве говорят хотя бы на одном из двух диалектов. При этом в домах все чаще практикуется только русский язык, из-за чего молодое поколение зачастую языком предков не владеет. При этом в некоторых городах Кавказа энтузиасты ведут работу по сохранению понтийского диалекта. В местах компактного проживания понтийцев открывают языковые курсы.

© Фото: из личного архива Марии Карагезовой

Сохраняют язык понтийцы в основном при помощи фольклора. К примеру, в станице Ессентукской, которая примыкает к известному курорту Ессентуки, уже на протяжении более 30 лет существуют кружки понтийской музыки и танцев. Дети, подростки и взрослые на сельских и районных концертах поют на понтийском языке, играют на греческой лире, ансамбли исполняют традиционные понтийские танцы. В некоторых школах Кавказа можно встретить факультативный урок новогреческого языка. К слову, сегодня лингвисты спорят о статусе понтийского – кто-то считает его отдельным языком, а не диалектом. Это объясняют тем, что у понтийского своя лексика, фонетика и грамматика.

Быт и традиции понтийцев

Когда говорят о греках, на ум сразу приходят оливки, сыр фета и, наверное, морепродукты. Греки на Кавказе, конечно, открыли немало магазинов с продуктами из Эллады, но все-таки в культурном и бытовом контекстах понтийцы и эллины сильно отличаются. На кухне у понтийских хозяек на Кавказе оливки и фета соседствуют с аджикой и ткемали, мясными блюдами – часто из грузинской кухни.

И свадьбы греки-понтийцы и эллины играют по-разному. На Кавказе у греков не европейские банкеты, а масштабные торжества с приглашением почти всего поселка – на 300-1000 человек. Во время праздника часто звучит понтийская лира и песни на языке Понта. Сотни гостей, не только греки, но и русские, армяне, грузины, берутся за руки и в хороводе исполняют танцы Понта.

© Фото: из личного архива Марии Карагезовой

Редко понтийская свадьба обходится без "танца пьяного грека", во время которого десятки тарелок разлетаются по полу банкетного зала на осколки. Так свою радость выражают все греки – и в России, и в Греции, и в Австралии, и в США.