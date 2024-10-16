Выборы в парламент Грузии: ЦИК получил более 130 жалоб

В Центризбиркоме Грузии рассказали, сколько различных жалоб были получены избирательными комиссиями на парламентских выборах, которые сегодня, 26 октября, проходят в Грузии. В ЦИК заверили, что проведут проверку по всем заявлениям.

Свыше 130 жалоб было направлено по поводу того, как протекают выборы в Грузии, рассказала пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

По ее словам, в общей сложности было подано 133 жалобы, они находятся в избирательных комиссиях. Иоселиани заверила, что информация о всех возможных нарушениях будет проверена.

Она также назвала поводы, по которым были поданы заявления. Большая часть жалоб, отметила пресс-секретарь, касаются нарушения тайны голосования, маркировки, инцидентов, которые произошли вне участков, проведения агитации, выдворения с территории участка. Кроме того, сообщалось о нарушении прав наблюдателей и несоблюдении норм законодательства.

Стоит отметить, что на три часа дня по местному времени (14:00 мск) явка достигла чуть более 41%. На выборы пришли почти 1 млн 455 тыс избирателей.