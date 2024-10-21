Бидзина Иванишвили проголосовал на выборах в Грузии. Он заявил, что, выбрав оппозицию, народ Грузии выберет агентуру и войну.

Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили проголосовал на парламентских выборах в Грузии. На участок он пришел вместе с членами семьи и охраной.

Почетный председатель партии призвал избирателей выбрать правительство, которое будет служить грузинскому народу, иначе страна получит иностранную агентуру и войну.

Он подчеркнул, что те, кто правят агентурой, имеют срочную задачу вовлечь Грузию в военный конфликт. Иванишвили добавил, что народ вместо процветающей страны получит катастрофу.

Парламентские выборы в Грузии стартовали сегодня утром, участки для избирателей открылись в 8:00 по местному времени. Свои голоса уже отдали премьер и президент страны.