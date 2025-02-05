"Грузинская мечта" считает полезным участие оппозиции в местных выборах

Неучастие оппозиции в выборах в органы местного самоуправления не есть хорошо, так как обществу нужна альтернатива, считают в правящей "Грузинской мечте".

"Грузинская мечта" не видит ничего хорошего в том, что оппозиция не хочет участвовать в выборах местного самоуправления, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.

"Мы больше не можем называть оппозицией партии, которые не участвуют в политическом процессе. Если они не будут участвовать в выборах, то в этом нет ничего хорошего, потому что обществу нужны оппозиционные мысли. Но это не значит, что страна должна откатиться назад. Наоборот, прогресс продолжается"

- Гия Вольский

Напомним, что четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент по октябрьским выборам, не собираются участвовать в выборах в местные органы самоуправления. Вместо этого они требуют проведения нового голосования в парламент. Отметим, что они также отказались войти в ныне действующий законодательные орган.