Вестник Кавказа

Оппозиция в Грузии не хочет участвовать в выборах из-за низкого рейтинга – "Мечта"

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Потеря последних избирателей – причина, почему оппозиция отказалось участвовать в выборах в местное самоуправление. С таким заявлением выступила правящая "Грузинская мечта".

Оппозиция в Грузии отказывается от участия в выборах в органы местного самоуправления, потому что у нее не осталось избирателей, заявил депутат парламента от правящей "Грузинской мечты" Паата Салия.

"Я уверен, что у тех сил, которые мы по-прежнему называем оппозицией, сегодня будет гораздо меньше избирателей, чем было в октябре прошлого года"

- Паата Салия

Он считает, что четыре партии, прошедшие в парламент по выборам в октябре, уже перестали быть оппозицией, так как перешли к действиям, которые вредят стране. Депутат предложил им доказать, что у них действительно остались сторонники.

Напомним, что выборы в местное самоуправление в Грузии состоятся 4 октября 2025 года.

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