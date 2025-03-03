Оппозиция в Грузии не хочет участвовать в выборах из-за низкого рейтинга – "Мечта"

Потеря последних избирателей – причина, почему оппозиция отказалось участвовать в выборах в местное самоуправление. С таким заявлением выступила правящая "Грузинская мечта".

Оппозиция в Грузии отказывается от участия в выборах в органы местного самоуправления, потому что у нее не осталось избирателей, заявил депутат парламента от правящей "Грузинской мечты" Паата Салия.

"Я уверен, что у тех сил, которые мы по-прежнему называем оппозицией, сегодня будет гораздо меньше избирателей, чем было в октябре прошлого года"

- Паата Салия

Он считает, что четыре партии, прошедшие в парламент по выборам в октябре, уже перестали быть оппозицией, так как перешли к действиям, которые вредят стране. Депутат предложил им доказать, что у них действительно остались сторонники.

Напомним, что выборы в местное самоуправление в Грузии состоятся 4 октября 2025 года.