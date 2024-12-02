Партия Саакашвили не будет участвовать в местных выборах в Грузии

"Единое национальное движение" отказалась от участия в выборах в октябре. Ранее спикер парламент заявил, что все оппозиционные партии примут участие в выборах.

Основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" отказалось от участия в местных выборах 4 октября.

Как заявила председатель партии Тина Бокучава, партия не будет участвовать в выборах, в которых "побеждают те, кто подсчитывает голоса, и выборы фальсифицируются".

Ранее другие лидеры партии неоднократно выступали с подобными заявлениями. При этом лидеры других оппозиционных партий не согласны с мнением ЕНД.

Кроме того, спикер парламента Шалва Папуашвили выразил надежду, что все оппозиционные партии будут участвовать в местных выборах, намеченных на 4 октября.