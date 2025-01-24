Когда Грузия вернется в ПАСЕ? Ответ Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, при каком условии грузинская делегация вернется к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Делегация Грузии снова начнет принимать участие в работе ПАСЕ только тогда, когда будет положен конец несправедливости в отношении Грузии, пообещал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Если несправедливость, неправильный подход и проблемы, которые мы видим в европейской бюрократии, прекратятся, мы, естественно, возобновим свою работу, хотя на данном этапе не видим в этом смысла"

– Кобахидзе

По словам главы грузинского правительства, условия, выполнения которых требует ПАСЕ, представляют собой абсурд. Напомним, что для продления полномочий грузинский делегации от Тбилиси потребовали в ближайшие месяцы организовать досрочные выборы в парламент и отпустить на свободу тех, кто был задержан на протестах против приостановки евроинтеграции в прошлом году.

В то же время, стоит отметить, что Грузия не выходила из состава Совета Европы, так что она по-прежнему является членом ПАСЕ.