Вестник Кавказа

Когда Грузия вернется в ПАСЕ? Ответ Кобахидзе

Когда Грузия вернется в ПАСЕ? Ответ Кобахидзе
© Фото: сайт ПАСЕ
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, при каком условии грузинская делегация вернется к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Делегация Грузии снова начнет принимать участие в работе ПАСЕ только тогда, когда будет положен конец несправедливости в отношении Грузии, пообещал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Если несправедливость, неправильный подход и проблемы, которые мы видим в европейской бюрократии, прекратятся, мы, естественно, возобновим свою работу, хотя на данном этапе не видим в этом смысла"

– Кобахидзе

По словам главы грузинского правительства, условия, выполнения которых требует ПАСЕ, представляют собой абсурд. Напомним, что для продления полномочий грузинский делегации от Тбилиси потребовали в ближайшие месяцы организовать досрочные выборы в парламент и отпустить на свободу тех, кто был задержан на протестах против приостановки евроинтеграции в прошлом году.

В то же время, стоит отметить, что Грузия не выходила из состава Совета Европы, так что она по-прежнему является членом ПАСЕ.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
850 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кобахидзе: Грузия вышла на первое место в Европе по росту экономики

Кобахидзе: Грузия вышла на первое место в Европе по росту экономики

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Пашинян и Кобахидзе обсудили сотрудничество Армении и Грузии

Пашинян и Кобахидзе обсудили сотрудничество Армении и Грузии

ПАСЕ теряет еще одну страну на Южном Кавказе

ПАСЕ теряет еще одну страну на Южном Кавказе

Премьер-министр Грузии выразил соболезнования США из-за авиакатастрофы в Вашингтоне

Премьер-министр Грузии выразил соболезнования США из-за авиакатастрофы в Вашингтоне

Армению посетит правительственная делегация Грузии

Армению посетит правительственная делегация Грузии

Около $6 млрд инвестирует в проекты в Грузии арабская компания

Около $6 млрд инвестирует в проекты в Грузии арабская компания

Приостановку Евросоюзом безвиза для дипломатов прокомментировали в Грузии

Приостановку Евросоюзом безвиза для дипломатов прокомментировали в Грузии

Кобахидзе улетел в ОАЭ за новыми миллиардами

Кобахидзе улетел в ОАЭ за новыми миллиардами

США и ЕС не признали результаты выборов в парламент Грузии – Зурабишвили

США и ЕС не признали результаты выборов в парламент Грузии – Зурабишвили

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы