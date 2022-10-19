Вестник Кавказа

Тбилиси обвинил ПАСЕ в попытке отмены выбора Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Грузии обвинили ПАСЕ в попытке отмены выбора грузинских избирателей. Ранее Тбилиси отозвал свою делегацию из Ассамблеи.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили прокомментировал принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции по проведению новых выборов.

Политик обвинил ПАСЕ в попытке отмены выбора грузинских избирателей. Он заявил, что это была попытка вмешательства во внутренние дела государства.

"Никто не имеет права отменить волю грузинского народа. Именно такую попытку мы увидели в ПАСЕ. Мы призываем всех быть объективными и не нарушать красные линии"

- Шалва Папуашвили

Напомним, Ассамблея приняла резолюцию, в которой допустила грузинских представителей до участия в работе. При этом Тбилиси предъявили ультимативные требования.

В частности, в принято заявлении говорилось о проведении внеочередных парламентских выборов в Грузии. В ответ на действия ПАСЕ Тбилиси отозвал свою делегацию.

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