Тбилиси обвинил ПАСЕ в попытке отмены выбора Грузии

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили прокомментировал принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции по проведению новых выборов.
Политик обвинил ПАСЕ в попытке отмены выбора грузинских избирателей. Он заявил, что это была попытка вмешательства во внутренние дела государства.
"Никто не имеет права отменить волю грузинского народа. Именно такую попытку мы увидели в ПАСЕ. Мы призываем всех быть объективными и не нарушать красные линии"
- Шалва Папуашвили
Напомним, Ассамблея приняла резолюцию, в которой допустила грузинских представителей до участия в работе. При этом Тбилиси предъявили ультимативные требования.
В частности, в принято заявлении говорилось о проведении внеочередных парламентских выборов в Грузии. В ответ на действия ПАСЕ Тбилиси отозвал свою делегацию.