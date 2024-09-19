ПАСЕ попросила Грузию вернуться

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сожалеют об уходе грузинской делегации, заявил президент организации Теодорос Русопулос.
"Я сожалею о решении грузинской делегации выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы после голосования Ассамблеи за ратификацию полномочий делегации с наложением на нее условий"
- президент ПАСЕ Теодорос Русопулос
Ранее ассамблея допустила грузинскую делегацию до участия в ее работе, однако с несколькими оговорками: руководство Грузии должно продолжить евроинтеграцию, отпустить всех задержанных на протестах нарушителей, отменить законы о защите семейных ценностей и иноагентах, а также провести новые выборы в парламент.
После этого глава грузинской делегации Теа Цулукиани заявила о неприемлемости подобных условий и объявила об уходе Грузии из ПАСЕ, отметив, что ассамблея нарушает суверенитет страны и игнорирует волю избирателей "Грузинской мечты".