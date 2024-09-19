Вестник Кавказа

ПАСЕ попросила Грузию вернуться

ПАСЕ попросила Грузию вернуться
© Фото: сайт ПАСЕ
В ПАСЕ выразили сожаления в связи с уходом грузинской делегации. Ранее ассамблея наложила на нее ряд условий, которые власти Грузии считают недопустимым, так как они нарушают суверенитет страны.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сожалеют об уходе грузинской делегации, заявил президент организации Теодорос Русопулос.

"Я сожалею о решении грузинской делегации выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы после голосования Ассамблеи за ратификацию полномочий делегации с наложением на нее условий"

- президент ПАСЕ Теодорос Русопулос

Ранее ассамблея допустила грузинскую делегацию до участия в ее работе, однако с несколькими оговорками: руководство Грузии должно продолжить евроинтеграцию, отпустить всех задержанных на протестах нарушителей, отменить законы о защите семейных ценностей и иноагентах, а также провести новые выборы в парламент.

После этого глава грузинской делегации Теа Цулукиани заявила о неприемлемости подобных условий и объявила об уходе Грузии из ПАСЕ, отметив, что ассамблея нарушает суверенитет страны и игнорирует волю избирателей "Грузинской мечты".

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