Иванишвили выпал из рейтинга богатейших людей мира Bloomberg

В рейтинге 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg больше нет основателя правящей "Грузинской мечты" Иванишвили. Его состояние упало с $6,8 млрд до $3,6 млрд.

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили вышел из рейтинга 500 самых богатых людей планеты по версии Bloomberg.

Информационное агентство оценивало состояние Иванишвили в $6,8 млрд, что обеспечивало ему 418 место в Billionaires Index. Но с начала апреля эта сумма уменьшилась до $3,6 млрд. С чем связано такое падение, не уточняется.

Также о резком снижении состояния Иванишвили писало другое американское издание Forbes. По его данным, сумма снизилась с $4,9 млрд до $2,7 млрд. В обновленном рейтинге он занял лишь 1299 место среди миллиардеров мира.

Напомним, что Бидзина Иванишвили попал под санкции США в декабре 2024 года. Его внесли в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), который предусматривает заморозку его активов в Штатах и запрет американским лицам вести с ним какие-либо дела.