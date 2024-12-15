Вестник Кавказа

Иванишвили подал в суд на еще один швейцарский банк

Иванишвили подал в суд на еще один швейцарский банк
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили будет судиться со швейцарским банком Julius Baer, который "по-своему" проинтерпретировал санкции США в отношении политика. Его адвокаты считают это политическим шантажом.

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили подал в суд на еще один швейцарский банк, рассказали адвокаты политика.

Речь идет о банке Julius Baer, куда Иванишвили перенес семейные активы после скандала с Credit Suisse. Адвокаты считают, что в его действиях есть политический шантаж.

"Julius Baer неправильно (или в своих интересах) интерпретировал т.н "американские санкции" и уведомил семью Бидзины Иванишвили и его компании о том, что их банковские счета фактически подпадают под эти санкции"

- адвокат Лаша Каландадзе

Ранее банк начал ограничивать информацию о счетах и нарушал сроки перевода денег семье Иванишвили. В середине декабря 2024 года он и вовсе пригрозил основателю "Мечты" заморозкой счета, так как тот занимается активной политической деятельностью.  

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