Тбилиси отозвал делегацию из ПАСЕ

Грузия отозвала свою делегацию из ПАСЕ. Ранее там приняли резолюцию о признании полномочий делегации с условием, что в стране до апреля пройдут новые выборы.

Грузинское руководство отозвало членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил руководитель парламента страны Шалва Папуашвили.

Политик отметил, что Тбилиси выражает надежду, что ПАСЕ вернется к своим первостепенным ценностям, которые, добавил он, основаны на уважении суверенитета и демократии.

Напомним, 29 января была принята резолюция о признании полномочий грузинской делегации в ПАСЕ с условием, что в Грузии до апреля пройдут новые выборы в парламент.

В ответ на действия Парламентской ассамблеи СЕ глава делегации Тея Цулукиани заявила о прекращении Грузией своей работы в организации.