Вестник Кавказа

Полное признание мандата Грузии для ПАСЕ не имеет альтернативы – Тбилиси

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси считают безальтернативным полное признание мандата грузинской делегации в ПАСЕ. В противном случае Грузия продлит приостановку своего членства в ПАСЕ. Весенняя сессия откроется сегодня.

Парламентская ассамблея Совета Европы не имеет альтернативы полному признанию мандата делегации Грузии, заявил председатель комитета парламента страны по внешним связям Николоз Самхарадзе.

Напомним, 29 января ПАСЕ поддержала признание полномочий грузинской делегации с ограничениями и выдвинула ряд условий для полного признания мандата. После этого Грузия приняла решение о приостановке участия в работе ПАСЕ.

"Учитывая, что никто не может представить доказательства фальсификации (парламентских выборов), у ПАСЕ нет другой альтернативы, кроме как полностью признать мандат грузинской делегации. Если этого не произойдет, наше членство останется приостановленным"

– Самхарадзе

Весенняя сессия ПАСЕ пройдет с 7 по 11 апреля, на ней будет вновь поднят вопрос о мандате Грузии.

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