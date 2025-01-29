В Тбилиси прокомментировали новую резолюцию ПАСЕ

Апрельская резолюция ПАСЕ по Грузии повторяет январскую, отметили в Тбилиси. В отношении Грузии применяется несправедливый подход, считают в МИД страны.

Глава грузинского МИД Мака Бочоришвили оценила новую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии.

"Эта резолюция – повторение резолюции, принятой в январе, и фактически является продолжением процесса, связанного с несправедливыми подходами к Грузии"

– министр

В документе критикуются некоторые законы, принятые грузинским руководством, а также говорится об ухудшении ситуации с демократией в Грузии. Кроме того, в резолюции ПАСЕ отмечено, что при продолжении текущей ситуации под вопросом окажутся полномочия будущей делегации страны.

"Когда мы говорим о возвращении грузинской делегации в ПАСЕ, важно видеть справедливые подходы, а не двойные стандарты, которые использовались по отношению к Грузии в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы"

– министр

В январе 2025 года Грузия заморозила членство в ПАСЕ после того, как мандат страны был признан Парламентской ассамблеей с ограничениями.