В Тбилиси прокомментировали новую резолюцию ПАСЕ

Глава грузинского МИД Мака Бочоришвили оценила новую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии.
"Эта резолюция – повторение резолюции, принятой в январе, и фактически является продолжением процесса, связанного с несправедливыми подходами к Грузии"
– министр
В документе критикуются некоторые законы, принятые грузинским руководством, а также говорится об ухудшении ситуации с демократией в Грузии. Кроме того, в резолюции ПАСЕ отмечено, что при продолжении текущей ситуации под вопросом окажутся полномочия будущей делегации страны.
"Когда мы говорим о возвращении грузинской делегации в ПАСЕ, важно видеть справедливые подходы, а не двойные стандарты, которые использовались по отношению к Грузии в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы"
– министр
В январе 2025 года Грузия заморозила членство в ПАСЕ после того, как мандат страны был признан Парламентской ассамблеей с ограничениями.