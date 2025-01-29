Вестник Кавказа

Акция "Сад памяти" прошла в сквере Гейдара Алиева в Астрахани

субботник в Астрахани
© Фото: сайт министерства внешних связей Астраханской области
В Астрахани провели субботник в рамках акции "Сад Памяти". Он состоялся на территории сквера Гейдара Алиева.

В сквере Гейдара Алиева в Астрахани состоялся субботник в рамках акции "Сад Памяти". Он прошел в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В субботнике участвовали работники министерства внешних связей, Азербайджанского делового центра Астрахани, представители региональных общественных организаций азербайджанской культуры и МБУ Астрахани "Зеленый город".

Они высадили зеленые насаждения. Отмечается, что саженцы, появившиеся в сквере, посвящены памяти героев ВОВ, в том числе – азербайджанцев.

Цель акции "Сад Памяти" – увековечивание памяти о героях СССР, погибших в войне.

Напомним, в 2010 году в Астрахани был установлен памятник Гейдару Алиева, после чего было принято решение благоустроить и площадь вокруг него. Открытие сквера имени Гейдара Алиева состоялось на следующий год в рамках II Российско-азербайджанского межрегионального форума.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1025 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Астрахань украсит новая стела

Астрахань украсит новая стела

Приключения Дон Жуана Персидского в России

Приключения Дон Жуана Персидского в России

Жителей Астраханской области предупредили о начале пожароопасного сезона

Жителей Астраханской области предупредили о начале пожароопасного сезона

Дагестанец спас в Астрахани ребенка

Дагестанец спас в Астрахани ребенка

В Астрахани задержали распространителя фальшивых денег

В Астрахани задержали распространителя фальшивых денег

Ограничения сняли в аэропортах Владикавказа и Грозного

Ограничения сняли в аэропортах Владикавказа и Грозного

Астрахань накрыло &quot;газовое облако&quot;

Астрахань накрыло "газовое облако"

AZAL приостановил рейсы из Баку в Астрахань

AZAL приостановил рейсы из Баку в Астрахань

В Астраханскую область вернутся речные трамвайчики

В Астраханскую область вернутся речные трамвайчики

Пассажиры рейса Дубай-Москва вылетят из Астрахани на другом самолете

Пассажиры рейса Дубай-Москва вылетят из Астрахани на другом самолете

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы