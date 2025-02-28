Вестник Кавказа

Россия с большой теплотой относится к Гейдару Алиеву – МИД

Мария Захарова
© Фото: скриншот из видео на сайте МИД России
В МИД России прокомментировал закладку памятника общенациональному лидера Азербайджана Гейдару Алиеву. В министерстве отметили, что его установка станет важным событием для России и Азербайджана

В России хранят память об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве. Об этом на брифинге 6 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа".

"В нашей стране хранят память и с большой теплотой и уважением относятся к этому яркому, неординарному, талантливому человеку и государственному деятелю, в том числе нашей общей страны на определенном этапе. Вы помните, наверное, в 2023 году в Москве и в других российских городах прошли памятные мероприятия по случаю столетнего юбилея со дня его рождения", – заявила Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в минувший вторник состоялась символическая закладка камня, а сама установка памятника станет очень важным культурно-гуманитарным событием для Москвы и Баку.

"Это не единственный, кстати говоря, проект. Будут и еще. Я надеюсь, что они будут развиваться", – подытожила российский дипломат.

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