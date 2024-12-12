В Москве возведут памятник Гейдару Алиеву

Монумент общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву за неоценимый вклад в строительство БАМа создадут в Москве. Посол АР в России назвал памятник символом российско-азербайджанской дружбы.

Церемония закладки памятника общенациональному лидеру Азербайджана, бывшему президенту АР и председателю комиссии Совета министров СССР по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Гейдару Алиеву прошла в Москве.

В мероприятии приняли участие столичный мэр Сергей Собянин, глава Минтранса РФ Роман Старовойт, зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, посол Азербайджана Рахман Мустафаев и представители общественной организации "Бамовское содружество".

"В прошедшем году страна отмечала большой юбилей - 50 лет с начала строительства БАМа, одной из самых грандиозных строек Советского Союза, которые по сей день играют огромную роль в экономике нашей страны. В этот год содружество БАМовских строителей обратилось с просьбой поставить памятник Гейдару Алиеву, одному из главных организаторов этой стройки"

- Сергей Собянин

Виталий Савельев подчеркнул неоценимый вклад Гейдара Алиева в создание БАМа и его искреннюю вовлеченность в работу.

"Вечная память о Гейдаре Алиеве будет навсегда в сердца нашего народа"

- Виталий Савельев

Посол Азербайджана в России поблагодарил всех причастных к закладке монумента великому политику в Москве и отметил, что это памятник не только самому Гейдару Алиеву, но и российско-азербайджанской дружбе.

Гейдар Алиев в отношениях Москвы и Баку

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" поддержал идею открытия в Москве первого памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

"Я бы в первую очередь обратился к той оценке, которую неоднократно давал личности Гейдара Алиева президент России Владимир Путин. Путин отмечал, что это выдающийся политик, международный лидер и большой друг Российской Федерации", - прежде всего сказал он.

"Сегодня, на фоне известных сложностей в российско-азербайджанских отношениях, закладка памятника Гейдару Алиеву в Москве и его предстоящее открытие – это, я считаю, важный шаг для того, чтобы и Россия, и Азербайджан смогли преодолеть временный период охлаждения, сохраняли видение совместных перспектив и двигались вперед. Это абсолютно правильно и полезно", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Открытие памятника — это не дань политической конъюнктуре, а проявление последовательного курса на укрепление и развитие всего комплекса российско-азербайджанских отношений в области политики, экономики, межрегионального сотрудничества, культурного взаимодействия и так далее. Владимира Путина и Гейдара Алиева связывали отношения тесного взаимодействия, уважения – и это наследство продолжается сегодня", - отметил главный редактор "Национальной обороны".

"В целом, культурно-гуманитарные проекты играют исключительно важную роль в российско-азербайджанском союзничестве. Фонд Гейдара Алиева работает успешно в России, реализует целый ряд значимых инициатив. Культурное взаимодействие и связи — это основа наших успешных отношений и дружбы между нашими народами", - добавил Игорь Коротченко.

Политический аналитик также предложил наградить экипаж разбившегося в Актау самолета AZAL российскими государственными наградами. "Было бы исключительно правильным принятие на политическом уровне такого решения о награждении экипажа, спасшего жизни 27 пассажиров при аварийной посадке. Личное мужество экипажа и четкость действий заслуживает только уважения и благодарности за спасенные человеческие жизни, среди которых были и граждане РФ", - заключил он.