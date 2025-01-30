Симонян провел встречу с председателем ПАСЕ

Спикер парламента Армении пообщался с председателем ПАСЕ. Встреча прошла в рамках поездки делегации ПАСЕ в республику.

В среду, 23 апреля, состоялась встреча председателя парламента Армении и спикера Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте парламента республики.

Согласно информации, центральной темой разговора Алена Симоняна и Теодороас Русопулоса стали демократические реформы в Армении и вопросы регионального развития.

Другие подробности прошедшей встречи на данный момент не приводятся.

Напомним, на прошлой неделе Симонян находился с визитом в России. В рамках поездки он участвовал в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и заседании, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.