Вестник Кавказа

Симонян провел встречу с председателем ПАСЕ

встреча Теодороса Русопулоса и Алена Симоняна
© Фото: сайт парламента Армении
Спикер парламента Армении пообщался с председателем ПАСЕ. Встреча прошла в рамках поездки делегации ПАСЕ в республику.

В среду, 23 апреля, состоялась встреча председателя парламента Армении и спикера Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте парламента республики.

Согласно информации, центральной темой разговора Алена Симоняна и Теодороас Русопулоса стали демократические реформы в Армении и вопросы регионального развития.

Другие подробности прошедшей встречи на данный момент не приводятся.

Напомним, на прошлой неделе Симонян находился с визитом в России. В рамках поездки он участвовал в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и заседании, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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