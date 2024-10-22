Вестник Кавказа

Драка в парламенте Армении: оппозиция столкнулась с партией Пашиняна

Драка в парламенте Армении: оппозиция столкнулась с партией Пашиняна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Депутаты Национального собрания Армении устроили драку прямо на заседании. В потасовке участвовали члены оппозиционной националистической фракции "Армения" и представители правящего "Гражданского договора".

Спор между властью и оппозицией вылился в драку сегодня на заседании армянского парламента, об инциденте сообщают местные СМИ.

Ситуация в ходе заседания обострилась после того, как председатель парламента Ален Симонян рассказал присутствующим о внутреннем разладе, который существует в рядах оппозиционной фракции "Армения". В частности, указал он, часть ее членов оказались "в плену" позиции националистов "Дашнакцутюн".

Со спикером не согласился представитель дашнаков Гарник Даниелян, начался спор. К дискуссии подключились депутаты от правящей фракции "Гражданский договор". Беседа велась на все более и более повышенных тонах и в итоге вылилась в потасовку. Симонян позвал на помощь сотрудников госохраны, которые навели порядок. Затем все депутаты были отправлены на 20-минутный перерыв.

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