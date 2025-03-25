Восьмерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы отправили в тюрьму

Еще восемь участников погромов в аэропорту Махачкалы получили сроки от 8 до 10 лет лишения свободы.

Суд в Ставропольском крае отправил в тюрьму еще восьмерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли в октябре 2023 года, сообщается в материале прокуратуры региона.

"Подсудимые признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности). Один из фигурантов также осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ — "Применение насилия в отношении представителя власти"

– прокуратура Ставрополья

Суд пришел к заключению, что восемь фигурантов участвовали в массовых беспорядках, а также не подчинились законным требованиям правоохранителей. Участниками преступных действия двигала национальная и религиозная ненависть к гражданам Израиля.

Фигурантов приговорили к тюремным срокам от 8 до 10 лет лишения свободы.