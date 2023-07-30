Вестник Кавказа

Тбилиси отзывает делегацию из ПАСЕ

Тбилиси отзывает делегацию из ПАСЕ
© Фото: сайт ПАСЕ
Власти Грузии приняли решение прекратить работу своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на то, что в ПАСЕ согласились допустить представителей Грузии, однако при условии соблюдения ряда требований, включая досрочные выборы в парламент.

Грузинская делегация покидает ПАСЕ, заявила ее глава, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани.

Ранее сегодня ассамблея приняла резолюцию, в которой допустила представителей Грузии до участия в ее работе, предъявив при этом в ультимативной форме ряд требований, одно из которых подразумевает проведение внеочередных выборов в парламент.

"С учетом всего вышеуказанного, мы, члены делегации парламента Грузии, в Страсбурге и Тбилиси обсудили и по общему решению команды "Грузинской мечты", несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее"

– Цулукиани

Вице-премьер пояснила, что грузинские парламентарии вернутся в ПАСЕ только тогда, когда ассамблея прекратит шантажировать Тбилиси и грузинский народ, а также когда в Европе осознают, что никакое давление не заставит законно избранные власти Грузии действовать в ущерб своему народу.

Она уточнила, что Грузия в то же время не планирует покидать Совет Европы.

Напомним, согласно сегодняшней резолюции ПАСЕ, грузинская делегация могла бы продолжать работу в организации только при условии объявления в ближайшее время новых – внеочередных – выборов в парламент Грузии, а также выполнения ряда других требований, среди которых возобновление процесса евроинтеграции, устранение последствий нарушений, связанных с жестокостью со стороны полиции, и отмена закона об иноагентах. Прогресс в их исполнении предполагалось оценить в апреле, по итогам проверки полномочия грузинской делегации были бы либо подтверждены, либо прерваны.

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