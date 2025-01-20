Вестник Кавказа

Грузинская делегация все же останется в ПАСЕ

Грузинская делегация все же останется в ПАСЕ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегация Грузии пока сможет продолжать работу в рамках ПАСЕ, однако ее участие может быть приостановлено, если Тбилиси не выполнит ряд поставленных Грузии условий – ход процесса проверят в апреле.

Полномочия грузинской делегации в ПАСЕ на данный момент не будут приостановлены, но это может случиться в апреле, если власти Грузии не выполнят ряд требований со стороны Совета Европы, следует из резолюции ассамблеи.

"Ассамблея будет иметь возможность пересмотреть полномочия грузинской делегации, включая приостановление действия вышеупомянутых прав, на своей частичной сессии в апреле 2025 года в свете прогресса, достигнутого в отношении вопросов, упомянутых в документе"

– документ

Чтобы остаться в составе ПАСЕ, Грузия должна провести внеочередные парламентские выборы – их нужно объявить в ближайшие месяцы, причем в подготовке должны участвовать не только правящая "Грузинская мечта", но и оппозиция, а также гражданское общество, причем новые выборы должны пройти без нарушений, допущенных на выборах 26 октября прошлого года.

Еще одно условие заключается в немедленной реализации мер для возобновления евроинтеграции и соответствующих реформ. Кроме того, Тбилиси предстоит решить проблему с проявлениями жестокости со стороны полиции, а также с соблюдением прав человека, включая свободу слова и собраний, и выпустить на свободу всех политзаключенных.

Помимо этого, от Грузии требуют активнее сотрудничать с Советом Европы, а также обсудить рекомендации ПАСЕ, в том числе и ту, что касается отмены закона об иноагентах.

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