Вестник Кавказа

"Европейские специалисты" смогут выступать в парламенте Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Бывшие депутаты парламента от правящей партии основали в Грузии новую политическую группу. Она получила название "Европейские специалисты".

В Грузии создана новая политическая группа, получившая название "Европейские специалисты". Ее основали депутаты парламента Илия Инджия, Варлам Липартелиани и Ника Элисашвили, покинувшие правящую фракцию "Грузинская мечта".

Они займут места в парламенте по квоте оппозиции и вместе с политической группой "Сила народа" будут представлять в нем оппозицию.

У "Европейских специалистов" будут такие же права, как и у фракции. Представители данной группы могут выступать в парламенте.

В настоящее время в парламенте республики 101 депутат, 89 из которых представляют "Грузинскую мечту". Три партии из четырех, преодолевших на выборах 5%-ный барьер, который необходим для работы в парламенте, отказались от своих мест в знак протеста против итогов выборов. Партия "Для Грузии" не стала отказываться от мандатов и продолжает бойкот в парламенте.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
475 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Грузии заявили о меньшем вмешательстве иностранных послов в дела страны

В Грузии заявили о меньшем вмешательстве иностранных послов в дела страны

Масштабное изменение законодательства предстоит Грузии

Масштабное изменение законодательства предстоит Грузии

В Грузии станет сложнее устраивать протесты

В Грузии станет сложнее устраивать протесты

Еще одна оппозиционная группа появилась в парламенте Грузии

Еще одна оппозиционная группа появилась в парламенте Грузии

За создание комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили проголосовали в Грузии

За создание комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили проголосовали в Грузии

&quot;Грузинская мечта&quot; забрала депутатские мандаты у оппозиции

"Грузинская мечта" забрала депутатские мандаты у оппозиции

Срок административного заключения увеличится в четыре раза в Грузии

Срок административного заключения увеличится в четыре раза в Грузии

Папуашвили призвал ЕС обнародовать финансовые вливания в Грузию

Папуашвили призвал ЕС обнародовать финансовые вливания в Грузию

Кавелашвили: Грузия под угрозой уничтожения

Кавелашвили: Грузия под угрозой уничтожения

Президент Грузии открыл весеннюю сессию парламента

Президент Грузии открыл весеннюю сессию парламента

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы