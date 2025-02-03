"Европейские специалисты" смогут выступать в парламенте Грузии

Бывшие депутаты парламента от правящей партии основали в Грузии новую политическую группу. Она получила название "Европейские специалисты".

В Грузии создана новая политическая группа, получившая название "Европейские специалисты". Ее основали депутаты парламента Илия Инджия, Варлам Липартелиани и Ника Элисашвили, покинувшие правящую фракцию "Грузинская мечта".

Они займут места в парламенте по квоте оппозиции и вместе с политической группой "Сила народа" будут представлять в нем оппозицию.

У "Европейских специалистов" будут такие же права, как и у фракции. Представители данной группы могут выступать в парламенте.

В настоящее время в парламенте республики 101 депутат, 89 из которых представляют "Грузинскую мечту". Три партии из четырех, преодолевших на выборах 5%-ный барьер, который необходим для работы в парламенте, отказались от своих мест в знак протеста против итогов выборов. Партия "Для Грузии" не стала отказываться от мандатов и продолжает бойкот в парламенте.