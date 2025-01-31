Вестник Кавказа

Ограничивающий зарубежное финансирование закон о СМИ примут в Грузии

Ограничивающий зарубежное финансирование закон о СМИ примут в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинское руководство занимается подготовкой проекта закона о средствах массовой информации. Он ограничит финансирование из зарубежных источников.

Правящая партия Грузии вынесет на рассмотрение парламента проект закона о СМИ. Об этом на брифинге 5 февраля рассказал ее исполнительный секретарь.

Мамука Мдинарадзе акцентировал внимание на том, что данный закон будет принят соответствии с британской моделью и законодательством. Он уточнил, что закон призван урегулировать правила финансирования.

"Законом будут установлены объективность СМИ, а также стандарты журналистской этики, будут определены институционные механизмы по мониторингу и защите указанных стандартов, будет ограничено финансирование СМИ из зарубежных источников"

– представитель "Грузинской мечты"

Он уточнил, что ограничения в сфере финансирования не будут затрагивать доходы от коммерческой рекламы.

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