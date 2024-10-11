Аналог американского закона FARA готовят в Грузии

В Грузии инициируют законопроект, который станет копией закона FARA в США. В 2024 году власти приняли облегченную версию.

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил об инициировании законопроекта, который станет копией текущей версии американского закона о регистрации иноагентов (FARA).

Политик подчеркнул, что новое американское руководство признало, что финансирование из США предназначались для поддержки беспорядков и переворотов в различных странах, в том числе Грузии.

Мдинарадзе также отметил, что в 2024 году парламент страны принял облегченную версию закона FARA, которая в настоящее время функционирует не в полном объеме.

При этом он добавил, что принятие нового законопроекта связано с тем, что крупные НПО, которые находятся в Грузии и получающие финансирование извне, не отмечены в реестре.

Исполнительный секретарь заключил, что прямая копия действующей версии американского закона об иноагентах обеспечит полную реализацию законопроекта в Грузии.