Безопасность способствует развитию туризма в Грузии - депутат

Безопасность влияет на развитие туризма в Грузии не меньше, чем древняя история и уникальная культура. Об этом заявили в правящей "Грузинской мечте".

Туризм в Грузии планомерно развивается за счет не только древней истории, культуры и кухни, но и безопасной обстановки в стране, заявил депутат парламента республики от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани, комментируя рейтинг от World of Statistics.

Рейтинг от World of Statistics изучал безопасность стран для туристов. Грузия заняла почетное четвертое место из всех стран Европы. Ее смогли обогнать только Хорватия, Словения и Исландия.

"Кроме нашей древней культуры, уникальных традиций, прекрасной природы, восхитительной кухни и исключительного гостеприимства, есть еще одна причина, по которой туризм в нашей стране растет такими темпами"

- Леван Мачавариани

Напомним, что поток туристов в Грузии может увеличиться до 8 млн человек в 2025 году. Такой прогноз озвучили в администрации туризма страны.