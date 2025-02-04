Вестник Кавказа

Россия заняла второе место по потоку туристов из Грузии

Вид на Храм Хреста спасителя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году граждане Грузии стали меньше путешествовать за границу. Наиболее популярными местами для отдыха оказались Турция, Россия и страны ЕС.

Граждане Грузии меньше путешествовали в 2024 году: число заграничных поездок снизилось на 1,4% в сравнении с 2023 годом и достигло 2,8 млн, говорят данные Национальной службы статистики "Сакстат".

При этом грузины потратили почти 2,3 млн лари ($358,5) за границей, что на 11,3% больше прошлогодних показателей. Наиболее обширными тратами стали разные покупки, питание, жилье и транспорт.

Почти половина путешественников из Грузии находилась в возрасте 31-50 лет. Самая частая цель поездок – навестить родственников и друзей.

Турция заняла первое место по потоку путешественников из Грузии, второе место отошло России, а третье досталось странам Евросоюза. Пятерку замыкают соседние страны – Армения и Азербайджан.

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