На резолюцию Европарламента ответила "Грузинская мечта"

Политсовет правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" сделал заявление в связи с выпущенной ранее критической резолюцией Европейского парламента.
"Со своей стороны в ответ на принятую сегодня резолюцию мы хотели бы заявить, что либо "глубинное государство" разрушит ЕС, либо ЕС найдет в себе силы каким-то образом избавиться от влияния "глубинного государства". <…> Мы будем стоять на стороне патриотически настроенных европейцев в этой борьбе"
– заявле"ие
Также в "Грузинской мечте" напомнили слова венгерского премьера Виктора Орбана, который накануне заявил, что европейские институты нельзя воспринимать всерьез. В правительстве Грузии согласны с этой оценкой.
«На наш взгляд, к сожалению, сегодня абсолютно невозможно воспринимать Европейский парламент всерьез"
– заявление
В резолюции Европарламент призывает к новым санкциям и ограничениям против текущего грузинского руководства, которое называется нелегитимным.