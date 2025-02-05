На резолюцию Европарламента ответила "Грузинская мечта"

Воспринимать Европарламент всерьез сегодня невозможно, считают в Грузии. Политсовет правящей партии выпустил заявление после антигрузинской резолюции Европарламента.

Политсовет правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" сделал заявление в связи с выпущенной ранее критической резолюцией Европейского парламента.

"Со своей стороны в ответ на принятую сегодня резолюцию мы хотели бы заявить, что либо "глубинное государство" разрушит ЕС, либо ЕС найдет в себе силы каким-то образом избавиться от влияния "глубинного государства". <…> Мы будем стоять на стороне патриотически настроенных европейцев в этой борьбе"

– заявле"ие

Также в "Грузинской мечте" напомнили слова венгерского премьера Виктора Орбана, который накануне заявил, что европейские институты нельзя воспринимать всерьез. В правительстве Грузии согласны с этой оценкой.

«На наш взгляд, к сожалению, сегодня абсолютно невозможно воспринимать Европейский парламент всерьез"

– заявление

В резолюции Европарламент призывает к новым санкциям и ограничениям против текущего грузинского руководства, которое называется нелегитимным.