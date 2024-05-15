Каладзе заявил о недопустимости разговора на языке шантажа с Грузией

Грузия не приемлет языка шантажа и ультиматумов. Такое заявление сделал 29 января генсек правящей партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя возможность приостановки полномочий республики в ПАСЕ.
"Мы не принимаем языка шантажа или ультиматумов. Мы хотим только дружбы, партнерства, а такие действия и заявления категорически неприемлемы. Это не дружба"
– Каха Каладзе
Он подчеркнул, что Запад может заниматься шантажом только тех, кто к этому прислушивается.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ может приостановить полномочия грузинской делегации до апреля. Восстановить права в организации республика сможет при совместной работе властей и оппозиции над формированием избирательной среды для новых выборов в парламентов. В ПАСЕ также ожидают шагов со стороны грузинского руководства для продолжения интеграции в ЕС, защиты прав человека и гарантии права на собрания.