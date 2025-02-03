Вестник Кавказа

Две противоположные резолюции по Грузии рассмотрит ЕП

Две противоположные резолюции по Грузии рассмотрит ЕП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Депутатам Европарламента сегодня предстоит проголосовать по двум диаметрально противоположным резолюциям, связанным с политической ситуацией в Грузии. Одна призывает ввести санкции против руководства страны и партии "Грузинская мечта", вторая, напротив, высоко оценивает нынешнее правительство.

Европарламенту предстоит сегодня выбрать между двумя резолюциями по Грузии, содержание которых абсолютно противоположно.

Первой в законодательный орган ЕС была внесена резолюция под названием "Об ухудшении политической ситуации в Грузии". В ней утверждается, что Грузия была захвачена "нелегитимным режимом "Грузинской мечты"". Согласно этому документу, единственная легитимная власть в Грузии на данный момент – экс-президент Саломе Зурабишвили. Кроме того, резолюция призывает установить санкции против почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и его ближайшего круга. Грузинские власти документ призывает остановить репрессии против участников протестов, политических противников и представителей СМИ.

Второй проект был внесен в ЕП менее чем за сутки до начала заседания. Его предложила группа "Европа суверенных наций" и направлен он, наоборот, в поддержку "Мечты". В нем нынешняя политическая ситуация в Грузии характеризуется как одна из лучших в Европе, зато жестко критикуется позиция ЕС по отношению к Тбилиси: по мнению авторов резолюции, из-за такого "карательного" подхода Брюссель сам себя отрывает от "стратегического партнера".

Стоит отметить, что все резолюции ЕС носят рекомендательный характер. Власти Грузии также не придают им никакого значения: накануне премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что этим документам "грош цена".

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