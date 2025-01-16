Вестник Кавказа

Новый проект резолюции ЕП высмеяли в Грузии

Здание Европарламента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередная резолюция Европарламента, которая направлена против руководства Грузии и голосование за проект которой состоится уже завтра, не имеет никакого значения, заявил премьер Ираклий Кобахидзе.

Резолюция Европарламента, голосование по которой пройдет в четверг и которая содержит призыв ввести санкции в отношении руководства Грузии, не играет никакой роли для Тбилиси, с таким заявлением выступил премьер Ираклий Кобахидзе.

"Этот проект, как и предыдущие резолюции, для нас абсолютно ничего не стоит, грош ему цена, потому что эти резолюции не отражают ту реальность, которая создана в нашей стране"

– глава правительства

По его словам, власти Грузии управляют страной на базе демократии, а вот представители оппозиции, напротив, придерживаются антидемократических взглядов.

Премьер напомнил, что резолюция, которая будет выдвинута на голосование завтра, станет уже шестым по счет антигрузинским документом для ЕС. Он также констатировал, что принимаемые ЕП резолюции зачастую выступают в поддержку радикальной оппозиции и в целом радикализма, а также всего, против чего выступает администрация Трампа.

"Учитывая все это, резолюция Европарламента не имеет для нас никакой ценности, учитывая ее несправедливую природу и содержание"

– Кобахидзе

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