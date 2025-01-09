Вестник Кавказа

Экс-президент Грузии оплатит штрафы митингующих

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили занялась вопросом оплаты штрафов, которые выписывают протестующим, нарушающим новые правила проведения митингов.

Саломе Зурабишвили, переставшая быть президентом Грузии в конце декабря, готова помочь участникам протестов с оплатой штрафов, о новой инициативе заявила сама политик.

По ее словам, механизм будет таков: она станет основателем фонда, который будет предназначаться как раз для этой цели. Организация, уверена Зурабишвили, сможет помогать митингующим, которых обязали заплатить штраф за блокирование проезжей части. Его размер – 5 тыс лари ($1,8 тыс).

Как будет осуществляться финансирование фонда, Зурабишвили не пояснила.

Напомним, несколько дней назад в Грузии вступили в силу новые правила проведения протестных акций. Согласно им, полиция Грузии может запретить протестующим перекрывать проезжую часть, если они могут выразить свое недовольство как-то иначе.

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