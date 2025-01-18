В Грузии станет сложнее устраивать протесты

Грузинский парламент начнет рассмотрение поправок в закон "О собраниях и манифестациях", они предполагают ужесточение условий проведения протеста.
Согласно поправкам, планируется разделить понятия запланированная и спонтанная протестные акции.
К спонтанной акции будут относиться собрание или манифестация, которые происходят незапланированно и зависят от события, которое сложно предсказать.
Мэрия должна быть осведомлена о проведении протеста за 5 дней, а в случае спонтанной акции – в разумный срок. Предупреждение вносится в том случае, если акция проводится на проезжей части.
Помимо этого, вводится запрет на проведение протестов в закрытых помещениях и зданиях без предварительного письменного согласия. Кроме того, будет запрещено блокирование входов, железных дорог, мостов, тоннелей.
Власти также намерены запретить участникам создавать препятствия не только передвижению транспорта, но и передвижению пешеходов. Им также нельзя будет устанавливать временные конструкции.