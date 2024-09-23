Вестник Кавказа

ПАСЕ теряет еще одну страну на Южном Кавказе

Константин Прохоров
ПАСЕ теряет еще одну страну на Южном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вслед за Россией и Азербайджаном Грузия прекратила работу своей делегации в ПАСЕ из-за дискриминации и попытки Совета Европы вмешаться во внутренние дела республики.

29 января 2024 года стало знаковым днем для грузинской политики, так как парламентская делегация Грузии объявила о прекращении работы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это решение стало следствием принятия резолюции ПАСЕ, которая призывает Тбилиси к проведению внеочередных парламентских выборов и освобождению так называемых "политических заключенных".

Вице-спикер парламента и глава делегации Тея Цулукиани в своем заявлении подчеркивает, что "Грузия, разумеется, как государство остается членом Совета Европы. Однако участие в Парламентской ассамблее члены нашей парламентской делегации возобновят только тогда, когда изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и народу".

Решение Тбилиси выглядит как логичный шаг. Ведь уже не первый год наблюдаются попытки ЕС, европейских институтов и США вмешиваться во внутренние дела Грузии. Они настроены на дискредитацию и смену власти в Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает, что призыв ПАСЕ о повторных парламентских выборах показывает, что "европейская бюрократия находится в довольно тяжелом положении". Он отметил, что "там работать, конечно, нет никакого смысла", намекая на то, что грузинская сторона видит в действиях ПАСЕ не поддержку, а скорее угрозу своему суверенитету.

Грузия ушла вслед за Азербайджаном

Важно подчеркнуть, что Грузия не единственная страна Южного Кавказа, испытывающая проблемы в отношениях с ПАСЕ. Азербайджан оказался в центре аналогичного конфликта, когда ассамблея в 2024 году не признала полномочия его делегации. Баку в конце января того же года прекратил работу в ПАСЕ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что участие республики в Совете Европы может быть пересмотрено, как и признание юрисдикции Европейского суда по правам человека, если ситуация не изменится.

На двух примерах Грузии и Азербайджана видно, что попытки внешнего давления на внутренние дела стран Южного Кавказа со стороны Запада - это системный процесс. И в Грузии, и в Азербайджане ПАСЕ пытается вмешаться во внутриполитические процессы, ставя под сомнение грузинские выборы и занимая неадекватную позицию по восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Что происходит в Грузии?

Обострение конфликта между Грузией и ПАСЕ наслаивается и отчасти обусловлено внутриполитической обстановкой в республике. Оппозиция, проигравшая парламентские выборы в октябре 2024 года правящей  партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", недовольна результатами и по-прежнему не признает итоги голосования. Лидеры оппозиции организуют акции протеста. Ираклий Кобахидзе в этой связи заявил, что демонстрации "могут причинить вред нашей стране только в том случае, если у радикальной оппозиции есть ресурс к насилию".

Политический климат в Грузии продолжает оставаться крайне напряженным. Власти запустили расследования действий бывших властей во главе с Михаилом Саакашвили, называя их "тяжелейшими"  преступлениями". Речь идет о систематических пытках в тюрьмах, рэкете бизнеса, а самое главное - войне в Южной Осетии. Кобахидзе считает центральным преступлением правления Саакашвили именно войну 2008 года. Цель наказать за этот конфликт зачинщиков была заявлена еще в предвыборной программе  "Грузинской мечты".

Грузия и Запад

Поддержка Западом оппозиции ослабляет его влияние на руководство Грузии, побуждая "Мечту" идти на новые меры и против западных "партнеров", и против оппозиции. До решения по ПАСЕ премьер объявил о заморозке интеграции в ЕС, что вызвало многотысячные митинги на улицах городов страны. В Грузии считают, что активную роль в дестабилизации играют не только европейцы, но и американцы из недавно ушедшей администрации Джозефа Байдена. Как подметил Кобахидзе, "зарубежная помощь США, выделение которой приостановила администрация президента Дональда Трампа, тратилась на революции и беспорядки в других странах".

Со сменой власти в США "Мечта" связывает большие надежды. Лидеры правящей партии выражали сочувствие Трампу после летнего покушения, считая атаку на него и словацкого премьера Роберта Фицо звеньями одной цепи. Кроме того, официальный Тбилиси очень рассчитывает на то, что республиканец сможет урегулировать конфликт на Украине. Если Трамп прекратит прежний курс Джо Байдена в отношении Южного Кавказа, то правительство Кобахидзе сможет себя чувствовать увереннее. Однако ЕС пока не демонстрирует готовность подстраиваться под республиканца в вопросе "демократии" и "верховенства права" на постсоветском пространстве.

Прямолинейность Европы выйдет боком ей самой. На каждый выпад "Грузинская мечта" будет отвечать симметричными или асимметричными мерами. Как заметила Тея Цулукиани, "все принимающие решения официальные и неофициальные лица, а также стоящие за ними силы должны хорошо осознавать, что подобное давление не заставит Грузию и избранную ее населением власть делать какие-либо антигрузинские шаги".

Однако и напряженность в Грузии сохранится. Победа "Мечты" на выборах и избрание нового президента вместо гражданки Франции Саломе Зурабишвили только распалили политическую борьбу. Оппозиция будет использовать любой инфоповод, чтобы заявить о себе и подорвать легитимность действующей власти. Очевидно, следующий шум они будут поднимать, когда начнутся судебные заседания по преступлениям  режима Саакашвили и в особенности когда прозвучат первые приговоры.

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