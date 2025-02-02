Вестник Кавказа

Объединенную систему ПВО СНГ научат сбивать беспилотники

Объединенную систему ПВО СНГ научат сбивать беспилотники
© Фото: пресс-служба Минобороны Казахстана
В скором времени Объединенная система ПВО стран СНГ получит новые средства обнаружения – ими станут новые средства ведения боя, принятие на вооружение которых диктуют современные вооруженные конфликты.

В казахстанском мегаполисе Алматы сегодня прошло юбилейное, 60-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ, сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

Главной темой, которую обсудили его участники, стало совершенствование Объединенной системы ПВО стран Содружества, продиктованное особенностями современного ведения вооруженных конфликтов, передает Sputnik Казахстан.

"Использование беспилотных авиационных систем стало их неотъемлемым элементом, поэтому мы обязаны быть на шаг впереди. И это требует постоянного обновления средств обнаружения и радиоэлектронного поражения, а также координации усилий наших государств"

–главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Казахстана Даурен Косанов

Подробности предстоящей модернизации Объединенной системы ПВО стран СНГ не сообщаются, известно лишь, что проделана она будет на основе уже имеющегося боевого опыта борьбы с БПЛА.

Также в ходе заседания его участники обсудили замысел и ход ведения совместных учений "Боевое Содружество-2025", которые пройдут в августе – сентябре текущего 2025 года на казахстанском полигоне "Сарышаган".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
915 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения рассмотрит приглашение Азербайджана поучаствовать в Играх СНГ

Армения рассмотрит приглашение Азербайджана поучаствовать в Играх СНГ

Казахстан стал полноправным участником торговли услугами стран СНГ

Казахстан стал полноправным участником торговли услугами стран СНГ

Совет глав МИД СНГ соберется на следующее заседание в октябре

Совет глав МИД СНГ соберется на следующее заседание в октябре

Министериал СНГ начался в Алматы

Министериал СНГ начался в Алматы

Генсек СНГ назвал взаимодействие с ОДКБ залогом стабильности в регионе

Генсек СНГ назвал взаимодействие с ОДКБ залогом стабильности в регионе

Лавров прибыл в Казахстан

Лавров прибыл в Казахстан

Главы МИД стран СНГ соберутся в Казахстане

Главы МИД стран СНГ соберутся в Казахстане

Глава комитета парламента Азербайджана приедет в Санкт-Петербург

Глава комитета парламента Азербайджана приедет в Санкт-Петербург

Как сейчас Армения взаимодействует с соседями?

Как сейчас Армения взаимодействует с соседями?

Путешествия между РФ и странами СНГ совершили 10 млн человек в 2024 году

Путешествия между РФ и странами СНГ совершили 10 млн человек в 2024 году

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы