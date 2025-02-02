Объединенную систему ПВО СНГ научат сбивать беспилотники

В скором времени Объединенная система ПВО стран СНГ получит новые средства обнаружения – ими станут новые средства ведения боя, принятие на вооружение которых диктуют современные вооруженные конфликты.

В казахстанском мегаполисе Алматы сегодня прошло юбилейное, 60-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ, сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

Главной темой, которую обсудили его участники, стало совершенствование Объединенной системы ПВО стран Содружества, продиктованное особенностями современного ведения вооруженных конфликтов, передает Sputnik Казахстан.

"Использование беспилотных авиационных систем стало их неотъемлемым элементом, поэтому мы обязаны быть на шаг впереди. И это требует постоянного обновления средств обнаружения и радиоэлектронного поражения, а также координации усилий наших государств"

–главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Казахстана Даурен Косанов

Подробности предстоящей модернизации Объединенной системы ПВО стран СНГ не сообщаются, известно лишь, что проделана она будет на основе уже имеющегося боевого опыта борьбы с БПЛА.

Также в ходе заседания его участники обсудили замысел и ход ведения совместных учений "Боевое Содружество-2025", которые пройдут в августе – сентябре текущего 2025 года на казахстанском полигоне "Сарышаган".