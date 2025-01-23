Иран представил новые ракеты и систему ПВО

Иран продолжает демонстрировать возможности своего ВПК: вслед за лазерными бомбами и беспилотниками армия страны представила новейшие ракеты и систему ПВО.
Иран представил общественности новейшие ракеты "Этемад" и "Гадр 380", а также систему ПВО "Бавар 373", сообщают СМИ страны.
Современная система ПВО способна поражать боевые самолеты и БПЛА в радиусе до 300 км, а также контролировать перемещение 60 целей.
Также военные исламской республики показали функционирование подземной базы крылатых ракет и другую новинку – противокорабельную ракету "Гадр 380", дальность применения которой составляет более 1000 км.
Отмечается, что презентации приурочены к годовщине Исламской революции 1979 года.