Запад отказался от иллюзии внеочередных выборов в парламент Грузии – депутат

Международные игроки больше не питают иллюзий, связанных с возможностью проведения в Грузии внеочередных выборов в парламент – об этом говорит британский грантовый конкурс по грузинским выборам в органы местного самоуправления, рассказал депутат Самхарадзе.

Страны Запада убедились в отсутствии всяких шансов на проведение внеочередных выборов в парламент Грузии, рассказал глава комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе.

Таким образом парламентарий прокомментировал конкурс грантов, о проведении которого недавно сообщила Великобритания, – он предназначен для грузинских НПО и приурочен к муниципальным выборам.

Самхарадзе напомнил, что выборы местного самоуправления не имеют такого политического значения, как выборы в парламент страны, поэтому зачастую они проходят незамеченными для международных игроков.

"Похоже, все смирились с тем, что следующие выборы в Грузии будут в органы местного самоуправления. Хорошо, что все смотрят в лицо реальности и не впадают в бессмысленную иллюзию, что в Грузии могут быть назначены парламентские выборы"

– Самхарадзе

Напомним, о грантовом конкурсе ранее сообщил британский МИД, в Грузии его реализует посольство Британии. Как уточнили в Форин офисе, цель конкурса – оказание поддержки организации выборов на максимально возможном уровне, так, чтобы обеспечить волеизъявление всех жителей Грузии. Соответственно, на гранты могут рассчитывать грузинские НПО, которые реализуют проекты, помогающие этой цели. Сумма грантов составляет максимум $129 тыс.

Комментируя конкурс, председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что фактически он представляет собой коррупционную схему. Политик пояснил, что в реальности справедливого распределения грантов не будет, так как их получают, как правило, максимум шесть неправительственных организаций.