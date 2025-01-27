Министериал СНГ начался в Алматы

В Алматы началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. После него пройдет отдельная встреча глав МИД России и стран Центральной Азии.
В казахстанском Алматы началось заседание Совета руководителей внешнеполитических ведомств государств-членов Содружества Независимых Государств в узком составе.
Перед началом мероприятия министров иностранных дел встретил глава казахстанской дипломатии, вице-премьер Мурат Нуртлеу. Россию на заседании представляет Сергей Лавров.
Стоит отметить, что после Совета пройдут отдельные переговоры министров в формате Россия-Центральная Азия.