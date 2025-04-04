Вестник Кавказа

Цель поездки Лаврова в Казахстан озвучили в МИД России

Цель поездки Лаврова в Казахстан озвучили в МИД России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель российского МИД прибыл в Казахстан накануне. Цель этого визита озвучили сегодня в самом министерстве.

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Казахстан направлен на подготовку важнейших мероприятий. Об этом поведали 10 апреля в российском министерстве

"Визит главы российского внешнеполитического ведомства в Казахстан служит примером доверительного взаимодействия Москвы и Астаны и нацелен на содержательную подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году"

– МИД РФ

Руководитель внешнеполитического ведомства прибыл в Казахстан накануне. В рамках поездки он поучаствует в заседании СМИД СНГ и встрече глав дипведомств РФ и центральноазиатских стран.

Ранее сегодня стало известно, что этой осенью казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев намерен посетить Россию. Последний его визит в Россию состоялся прошлой осенью. Тогда он участвовал в казанском саммите БРИКС. В конце того же года с ответным визитом в республику приезжал президент РФ Владимир Путин.

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